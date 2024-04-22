Yerköy’de yapımı devam eden gençlik merkezinde inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere.

250 kapasitesi bulunan gençlik merkezi, gençlerin yaşam kalitesini artıracak çok amaçlı bir merkez olacak.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimize değer katacak projelerimizden; Yerköy Gençlik Merkezi’mizin inşaatı tamamlanmak üzere. Günlük 250 gencimizi misafir edecek kapasiteye sahip olan gençlik merkezi, gençlerimize sosyal-kültürel alanlar kazandırmak, eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak, yaşam kalitelerini arttırmak için çok amaçlı bir merkez olacak. Yiğitler şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.