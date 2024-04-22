İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “Egemenlik Koşusu” düzenlendi.

Müdürlüğe bağlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımı gerçekleşen “Egemenlik Koşusu”nda dereceye giren öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan tebrik etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Akkan, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüze bağlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile ‘Egemenlik Koşusu’ gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

Öğrenciler; minik kızlar, minik erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde yarıştı.

Minik kızlar kategorisinde; Akbay İlkokulundan İsra Zişan Çeper birinci, Akbay İlkokulundan Hiraz Tuzlu ikinci ve Kamile Akbay İlkokulundan İrem Sena Şimşek üçüncü oldu.

Minik erkekler kategorisinde; Kamile Akbay İlkokulundan Kerim Alparslan Yüksel birinci, Akbay İlkokulundan Bilal Saki Avşar ikinci ve Akbay İlkokulundan Çınar Kılavuz üçüncü oldu.

Yıldız kızlar kategorisinde; Atatürk Ortaokulundan Sudenaz Akkan birinci, Atatürk Ortaokulundan Sudenaz Zelvecioğlu ikinci ve Atatürk Ortaokulundan Nazlı Yıldız üçüncü oldu.

Yıldız erkekler kategorisinde; Cumhuriyet Ortaokulundan Yusuf Uslu birinci, Atatürk Ortaokulundan Burak Seyit Kara ikinci ve Cumhuriyet Ortaokulundan Recep Gezer üçüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde; Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulundan Amine Zergin, Şehit Hüseyin Kayacı İmam Hatip Ortaokulundan Nazik Ebrar Erol ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulundan Azra Koca üçüncü oldu.

Genç erkekler kategorisinde; Atatürk Ortaokulundan Faruk Sefer Çevik birinci, Atatürk İmam Hatip Ortaokulundan Hüseyin Tuğra Yaşar ikinci ve Atatürk Ortaokulundan Furkan Kılıçarslan üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere madalyaları 23 Nisan 2024 tarihinde tören programı sonunda takdim edileceği bildirildi.