Gerçekleşen toplantıya Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, hastane yönetimi ve personel katıldı.

Hastanelerin sağlık konusunda rahatsızlığı bulunan tüm insanlara hizmet veren bir kurum olduğunu söyleyen Başhekim Kozan, “Günde yaklaşık 10 bin insanın gelip gittiği, bir kamu kurumuyuz. Personelimizin, hasta ve hasta yakınlarının güvenliği bizler için çok önemli. Her açıdan güvenliği sağlayabilmek için toplantımızda bir sağlık tesisinde risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların önlenmesi, güvenli bir tedavi ortamının sağlanması için gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık. Yoğun olarak ileri teknolojiyi kullanmaktayız. Bu sebeple bazı risklerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu risklerin olmaması için hastanemizde geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyerek yönetici, personel, hasta ve hasta yakını açısından da büyük önem arz eden konuları ele aldık” dedi.

Zaman zaman yaşanan cihaz arızaları nedeniyle oluşan kesintilerin ve gecikmelerin halkın o kuruma olan güveni üzerine negatif etkiler oluşturduğunu söyleyen Başhekim Kozan, böylesi durumlarda Sağlık Bakanlığınca çıkartılan mevzuat dahilinde gerekli çalışmaları yapmak, planları oluşturmak ve gerekli tatbikatları yaparak afetler ve acil durumlar karşısında hazırlıklar konusunda da çalışıldığını söyledi.

Kozan, hastanelerin karmaşık organizasyonlar olduğunu belirtti. Çalışan meslek gruplarının fazla oluşu, nitelikleri yüksek birçok meslek grubunun bir arada bulunması ve buna ilaveten tesiste kullanılan altyapı ile tıbbi cihazların çeşit ve sayıca artışı faktörleriyle hastanelerin, insan sağlığına hatasız hizmet sunması için var olduğunu ifade eden Kozan, “Toplantımızda ele aldığımız konuları, hatasız olarak hastanemizde uygulayacağız” diye konuştu.