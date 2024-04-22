Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Çocuk Sanat Merkezi’ni tekrar hizmete açıyor.

Tekrar hizmete açılacak olan Çocuk Sanat Merkezi açılışı Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından yarın saat 14.30’da gerçekleşecek.

Çocuk Sanat Merkezi 23 Nisan 2018’de Başkan Arslan tarafından İstanbulluoğlu Mahallesinde bulunan tarihi Mehmet Ağa Konağında yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında hizmet vermeye başlamıştı.

Geçtiğimiz dönemde kapıları çocuklara kapatılan Çocuk Sanat Merkezi’nden tekrar çocuk seslerinin yükselmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Arslan, “Bu konağın tekraren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde çocukların hizmetine sunulması ayrı bir güzelliktir. Çocuklarımız için yapılan her çalışma geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Yozgat'ın hızlı bir şekilde tarihi ve kültürel kimliğinden uzaklaştığını görüyoruz. Biz Yozgat'a bu kimliğini tekrar kazandırmak için çocuklarımızın tarihi bir konakta eğitim almasından mutluluk duyacağız" dedi.