Başkan Kadir Yılmaz, Yozgat’ta parti teşkilat yapılanmalarının genel seçimlere hazır olduğunu ifade ederek “Yozgat’ta parti içi teşkilatlanmalarımıza hız verdik. Partimiz genel seçimlere hızlı bir giriş yaparak ilimizden en az bir milletvekili çıkaracağız. İki milletvekili olması için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Önemli olan burada adaylarımızdır. Tanınmış ve sevilen isimleri seçmenlerimizin önüne çıkardık” dedi.

“SEÇMEN BİZE KAPISINI SEMPATİ İLE AÇIYOR”

BBP Sorgun ilçe Başkanı Kadir Yılmaz, Yozgat’ta Büyük Birlik Partisi’ne seçmenlerin sempatisi olduğunu ifade ederek, “Partimizin potansiyeli çok yüksek. Sahaya indiğimiz zaman seçmenin kapısını çaldığımızda güzel karşılanıyoruz. Vatandaşlarımızın bize ilgisi yüksek” diye konuştu.

Yılmaz, şunları söyledi: “Yozgat’ta partisinin üye sayısının üçbini aşkın. Parti üye çalışmalarına hız verdik. Her siyasi partiye oy veren vatandaşlarımız bize sempati ile bakıyor. Birçok partili vatandaşlardan oy alma potansiyeline sahibiz. Yapılacak olan seçimlerde en az bir milletvekiliyle Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi. Haber Merkezi