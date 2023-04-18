Başkan Şahiner Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Doğalgazı olmayan ilçe kalmayacak” sözüyle birlikte Çayıralan’da da doğalgaz çalışmalarına başlanılacağını söyledi.

Ak Parti Çayıralan İlçe Başkanı Şahin Şahiner bu yıl için dört mahallede toplamda ilk etapta 9050 km’lik mesafenin döşeneceğini ve yılsonuna döşemesi biten cadde ve sokaklara doğalgaz arzının verileceğini duyurdu.

Başkan Şahiner; “İlçemiz için planlanan takvimde verilmeye başlanacak olan doğalgaz arzı için gerekli malzemeler ilçemize gelmeye başladı. Ramazan Bayramının sonunda oluşturulacak ekiple çalışmalara başlanacak olup toplamda 9050 metre ilk etapta ilçemize bir yatırım planı oluşturulacaktır. Bu yıl için Bağlarbaşı Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere 4 mahallemize doğalgaz verilecek olup önümüzde ki dönemlerde kısım kısım bütün ilçemizde doğalgaz kullanılmaya başlanılacaktır” dedi.

Şahiner; “ İlçemize gelen doğalgaz hizmeti içinde; 20 yıllık iktidarında verdiği her sözü tutan ilçemizde ki her yatırımda imzası olan Güçlü Lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Bey başta olmak üzere devlet büyüklerimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum. İlçemize birçok emekleri olan ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Ve Milletvekilliği seçimlerinde aday olmayan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey'e Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcımız Yusuf Başer Bey'e teşekkür ediyorum” dedi.

Yatırımların kesintiye uğramaması için 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şahiner; “Yenilenecek olan AK Kadrolar ile ilçemizin hizmetlerinin kesintiye uğramaması için halkımızın teveccüh ve destekleriyle İnşallah 4 de 4 yaparak dedikoduya değil, yolumuza devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi