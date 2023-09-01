Düzenlenen toplantıda Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında yapılan projeler ve genel değerlendirme yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, “Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımız ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Fiziki imkânlarımızın yanında niteliksel anlamda da eğitimimizin kalitesini yükseltmemiz gerekiyor. Bu anlamda sizlerden daha çok gayret bekliyorum. Hedeflerimizi bir önceki yıla göre mutlaka artıralım” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir