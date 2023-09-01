A Milli Futbol Takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında 8 Eylül Cuma günü Eskişehir’de Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynayacağı Ermenistan mücaledesinin aday kadrosu açıklandı. TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ay Yıldızlı ekip TFF’nin İstanbul Riva’da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kmp ve Eğitim Tesisleri’nde 3 Eylül Pazar günü toplanarak mücadelenin hazırlıklarına başlayacak. A Millî Takım kafilesi, 6 Eylül Çarşamba günü uçakla Eskişehir’e gelecek. Hasan Polatkan Havaalanı’na inecek A Milliler daha sonra konaklayacağı otele geçecek. İHA