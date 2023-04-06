Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Akbay İlkokulu tarafından düzenlenen ilçe geneli İlkokullar Arası Masal Anlatma yarışması düzenledi.

Yarışmada öğrenciler birbirinden güzel performanslar sergiledi.

Masal anlatma yarışmasının öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlamak ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

Yarışmada akıcılık, hitabet, sahne kullanımı, ses ve mimik, ses tonu, süreyi kullanma ve kostüm değerlendirmesi yapıldı.

Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda 1’inci Akbay İlkokulundan Zeynep Naz Aktaş, 2’nci Şehit Sadık Nazlı İlkokulundan Nuriye Ölmez, 3’üncüBayındırhüyük İlkokulundan Begüm Arslan dereceye girdi. Dereceye giren ve katılım sağlayan bütün öğrenciler, onları çalıştıran öğretmen ve idareciler ise tebrik edildi.

“SOSYAL DÜNYAYA HAZIRLANIYORLAR”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, “Masallar çocuğun hoş vakit geçirmesinde önemli bir araçtır ama çocuk eğitiminde masal; düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına yardımcı olur. Çocuğun kelime dağarcığını zenginleştirir ve çocukların kavramları öğrenmelerini hızlandırır. Bunlarla birlikte masallar, çocukta merak duygusunu uyandırır, çocuğun neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini arttırır. Çocukların karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, bu güçlüklere çözüm bulmasına yardım eder. Çocuğun kişiliğini geliştirir. Masallarda işlenen ‘birlikte yaşayan insanlar zor anlarında birbirlerine destek olmalı ve nezaket kurallarına dikkat etmeli’ gibi konular, çocukları sosyal dünyaya hazırlar. Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması ise; çocuğun görsel yönünün gelişmesine yardımcı olur. Genel olarak masallarda bütün toplumları ilgilendiren ortak unsurlar olsa da genellikle masallar içinden çıktıkları toplumun değer, tutum ve davranışlarını yansıtır. Bu nedenle çocuklarımızın öncelikle kendi masallarımızı okumasını, diğer kültürlere ait masaları tanımasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi