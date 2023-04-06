Kılıç, “Ülkemizde 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçim öncesi Ak Parti Sorgun ilçe teşkilatı olarak çalışmalarımıza başladık. Biz Ak Parti kurulduğu günden bugüne kadar hiç bir zaman seçim odaklı çalışmadık. Her zaman vatandaşımıza hizmet odaklı çalışan teşkilatımız bu seçimde de vatandaşımızın büyük bir ilgisiyle karşı karşıya. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adımlarını attığı Türkiye Yüzyılı aşamasında bizlerde elimizden geleni yapıp önce ülkemiz için sonra partimiz için gerekli çalışmaları teşkilat olarak birlikte yürüteceğiz” dedi.

Ak Parti’nin kutlu yürüyüşünün devam ettiğini dile getiren Kılıç, “Milletimiz biliyorki bu kutlu yolun sonunda Türkiye kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu kutlu yürüyüşe milletimizi davet ediyorum” dedi. Haber Merkezi