Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, satış fiyatlarını resmen açıklarken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. İşte merakla beklenen bu haberin detayları…

18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan TOGG'un satış fiyatları açıklandı ve otomobil piyasasında yeni bir dönem başladı. Ön siparişleri alınan ve kuraları açıklanan Togg T10X, 1.432.600 ₺'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Ön siparişlerin ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'a sahip olacak kişiler belli oldu. İlk teslimatın ise Nisan ayı içinde yapılması bekleniyor. Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olan doğuştan elektrikli bu otomobil, tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

TOGG Fiyatları

TOGG V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 ₺

TOGG V2 RWD Standart Menzil: 1.673.000 ₺

TOGG V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 ₺

Otomobil piyasasında heyecan yaratan gelişme ise TOGG'dan daha uygun fiyatlı sedan ve SUV modellerinin geleceği iddiası oldu. Otomobil kulislerinde dolaşan bu bilgilere göre, 953.000 ₺ fiyat etiketiyle satışa çıkacak yeni modellerin hazırlıkları yapılıyor.

Şu anda Türkiye'de en uygun SUV modelleri 600 bin ₺'den başlarken, yerli otomobil TOGG'un da bu fiyat seviyelerinde iki yeni model çıkarması bekleniyor. Elektrikli olacak bu modellerin menzillerinin düşürüleceği ve böylece daha uygun fiyatlarla satışa sunulacağı konuşuluyor.