Herkese merhaba,

Sizlerle ilk tanışacağım yazıyı hayal ederken birden aklıma düştü giderek dijitalleşen dünya.

Peki bizleri bu kadar cezbeden asıl şey minimum çaba ile her şeyin ulaşılabilir olması mı?

Artık her birimizde illa ki hasıl olan sosyal medya hesaplarının varlığı sayesinde özlem dolu mesajların ve kısa da olsa bir nasılsın diye açılan telefon görüşmelerinin yerini hızla törpülenen merak duygumuz almaya başladı. Yani anlayacağınız işimiz sadece bir like’a kaldı.

Körü körüne bağlandığımız iletişim araçları ve artık onlarsız yapamayacağımız düşüncesi. Oysa ki hayatımızın bir dönemine eşlik etmiş olan mektuplar ve mektup arkadaşlarımız. Özenle yazılan, kokulu kağıtların olduğu elimizdeki kalem titrerken yaptığımız yazım yanlışları ve daha nicesi. Ne güzeldi dünler, eski günler…

Tabii bu günlerinde hakkını yiyemeyiz, çoğumuz banka kredilerinden yaptığımız çeşitli alışverişlere kadar birçok işimizi artık hızla gelişen teknoloji sayesinde dijital platformlar üzerinden uzaktan gerçekleştirebiliyoruz ve bu dönem bizlere bu kolaylığı fazlasıyla sunuyor.

Kişiselolarak bende birçok işimi teknoloji üzerinden gerçekleştirirken bazı yakınlarıma dönem şartlarından dolayı iletişim araçları ve sosyal medya sayesinde ulaşım sağlayabiliyorum. Fakat içimde ukdedir ki, sevdiklerimin yanlarında olup el öpmeli ve bolca kucaklaşmalı sevgi dolu anlarıyeniden yaşamak…

Çoğu şeye tek tıkla ulaşabiliyor olsak dahi bizler yine de hayatımızı hızla dijitalleşen dünyaya kendimizi fazla kaptırmadanarkadaşlık, dostluk ve aile bağlamını unutmadan yaşayacağımız nice güzel günlerimiz olsun isterim.

Bundan sonra sizlerle hep iletişim halinde olacağım ve kendimi sıklıkla hatırlatacağım.

Unutmayalım ki, hatırlanmanın her türlüsü güzeldir.