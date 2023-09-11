BİLGEHAN BAYKAL KİMDİR?

Bilgehan Baykal, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Baykal, eğitim hayatına yurtdışında devam etti. University of Maine'de Pre-MBA, Henley Management School'da MBA ve Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Ayrıca Baykal, Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği iktisadı üzerine doktora eğitimini tamamladı.

DENİZ ÇAKIR İLE EVLENDİ

Ünlü oyuncu Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, mutlu bir birlikteliği evlilikle taçlandırdılar. Çiftin nikah şahitleri arasında ünlü isimler Sanem İşler Şen, Zuhal Olcay, Başar Başaran ve Habil Özden bulunmaktadır.

Bilgehan Baykal, iş dünyasındaki başarısıyla ve Deniz Çakır ile olan mutlu birlikteliğiyle tanınırken, Deniz Çakır'ın düğünüyle birlikte daha geniş kitlelerce tanınmaya başladı. (Haber Merkezi)