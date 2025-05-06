Baki, istifasını Üsküdar Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda yaptığı gündem dışı konuşmayla duyurdu.

Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada son dönemde muhalefete yönelik baskılara dikkat çeken Baki, bu baskıların artarak devam ettiğini ve bu durumun hukuk ve siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti. Baki, “Vicdanım ve hukuk anlayışım izin vermiyor” diyerek partiden ayrıldığını söyledi.

Açıklama sırasında bazı meclis üyeleri ve izleyiciler Baki'ye alkışlarla destek verirken, “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.

EKREM BAKİ KİMDİR?

Asıl mesleği avukatlık olan Ekrem Baki, uzun yıllardır aktif siyasetin içinde yer alıyor. Siyasi kariyerine Saadet Partisi’nde başlayan Baki, daha sonra Numan Kurtulmuş ile birlikte Halkın Sesi Partisi’nin (HAS Parti) kurucu kadrosunda yer aldı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2012 yılında HAS Parti’nin AK Parti’ye katılmasıyla birlikte Baki de bu yapıya dahil oldu.

Köken olarak Ordu’lu olan Baki’nin yaşı net olarak bilinmese de, 2000'li yılların başından bu yana siyasette etkin olması nedeniyle 65 yaş üstü olduğu tahmin ediliyor.

YENİ SİYASİ YÖNELİMİ BELİRSİZ

Ekrem Baki, istifasının ardından herhangi bir siyasi partiye geçip geçmeyeceğine dair bir açıklama yapmadı. Şu an için bağımsız olarak siyasi yaşamına devam etmesi bekleniyor.