1981 Giresun doğumlu Kadem Özbay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu.
2004 yılının Mart ayında Bingöl’e ilk öğretmenlik görevini üstlenmiştir.
Daha sonra 2008 yılında Denizli’ye atanmış, Denizli Hacı Halil Bektaş Ortaokulunda görev yapmıştır.
2005 senesinden sonra sendikal mücadele içerisinde yer almıştır.
Eğitim İş Denizli Şubesi, 2011 yılında Özlük Hukuk sekreteri, 2012-2014 ve 2014-2017 dönemlerinde Denizli Şube Başkanlığı, 2017 ve 2021 yılları arasında ise Eğitim İş Genel Merkez Denetleme kurulu başkanlığı görevini sürdürmüştür.
2019 yılının Kasım ayında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Denizli şube başkanı olan Özbay, günüümzde Eğitim İş Genel Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.