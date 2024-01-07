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Ankara doğumlu olan Murat Kurum, 1976 yılında hayata gözlerini açtı. İlk ve orta öğrenimini başkent Ankara'da tamamlayan Kurum, 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim hayatına olan bağlılığıyla dikkat çeken Kurum, yüksek lisansını ise Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Kentsel Dönüşüm üzerine yaparak 2017 yılında tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalışarak başlayan Murat Kurum, 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzmanlık görevini üstlendi. Ardından, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini üstlenen Murat Kurum, bu dönemde çevre ve şehircilik alanındaki önemli projelere imza attı. Başarılı performansı ve uzmanlığı, onu 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmesine olanak tanıdı.

Evli ve üç çocuk babası olan Murat Kurum, aynı zamanda İngilizce dilini de başarıyla kullanabilmektedir.