Yozgat İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri, Yozgat Valisi Ziya Polat koordinesinde bireylerde depremin olumsuz etkilerini en aza indirgemek için çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Ekipler psikososyal destek sağlarken bir yandan da konteyner kentlerde kalacak kişileri tespit ediyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, müdürlüğe bağlı ekiplerin yaptığı çalışmaları aktardı.

“8 KİŞİ DESTEK OLUYOR”

Depremzedeler için çalışmaların süreceğini belirterek konuşan Müdür Neşeli, “İl Müdürlüğümüzün 8 kişilik psikososyal destek ekibi her 15 günde değişim yaparak deprem bölgesinde il günden beri görev almaktadır. Psikososyal destek ekibimiz hane ihtiyaç tespiti, temel ihtiyaçlara destek, beslenme ve yardım malzemelerinin dağıtımı çalışmalarına destek verirken ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik ilk yardım uygulamaları yapıyorlar. AFAD tarafından yetkilendirilen özel uzman psikologlarla çocuk ve yetişkinlerle görüşmelere devam edip, travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir” dedi. Melike Aslı Arslan