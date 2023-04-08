Depremin yaralarını sarmak için ilk günden bugüne kadar Hatay Hassa’da bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Devletin emrinde milletin hizmetinde olduğunu kaydeden Vali Polat, enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 50’ye ulaştıklarını bildirdi.

Polat, Ramazan Bayramında enkazı bitirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

“ENKAZI BİTİRECEĞİZ”

Çok büyük bir afetin yaşandığını vurgulayarak açıklamasına başlayan Polat, “Depremin ilk günlerinden beri buradayım. Çok büyük afet, çok büyük acılar var. Biz her zaman söylüyoruz devletimiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Şuana kadar enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 50’ye ulaştık. İnşallah Ramazan Bayramında enkazı bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜM KÖYLERE GİRDİK”

880 kapasiteli konteyner kentler kurduklarını belirten Polat, “Müteahhitlerimizle tüm köylere girdik. Konteyner kentler kuruldu. Konteyner diyoruz ama altında çok iş var. Alt yapısı yapıldı, elektriği ve suyu çekildi. 880 kapasiteli konteyner kentlerden bahsediyoruz. İnşallah parkeyi de yapacağız. Konteyner kentlerin ihtiyaçları Diyanet Vakfı tarafından karşılanıyor” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan