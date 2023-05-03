AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın ziyaretlerinde Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’da eşlik etti.

Vatandaşlara seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Çiçekdağı’nın genç ve simsiyah saçlı Başkanı Hasan Başkan’dan memnun olmanız bizleri de memnun eder, biz Hasan Başkan’ın Çiçekdağı için ilettiği hizmetlerin destekçisiyiz hepsini hallediyoruz inşallah “dedi.

Binali Yıldırım, Kırşehir halkı olarak her zaman destek verdiniz. Bu sefer sizlerden ilave destek istiyoruz” dedi.

Yıldırım, "Sandıkları öyle bir dolduracağız ki bu dağdakilerin, bayırdakilerin, ovadakilerin sesi soluğu bir daha çıkmayacak. Eğer bunu yapmazsak şehitlerimiz bizden razı gelmez, ruhlarını incitiriz. 40 bin şehidimiz var kardeşlerim. Bu şehitlerimize karşı mahcubiyet yaşatmayın. 15 Temmuz'da 251 kardeşimizi şehit verdik. Onların haklarının helal olması için onların rızasını almak için 14 Mayıs'ta ülkemiz üzerinde plan yapanların planlarını başlarına geçirmek hepimizin boynunun borcu olsun. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu savunan Yıldırım, birçok yeni projelerinin olduğunu ve seçimin ardından bunları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. AA