Astım hastalarına iyi gelecek bitkileri sorduğumuz aktarlar bildiklerini gazetemize anlattılar.

Astım hastalığının hava yollarının çevredeki çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı bilinirken bu sebeplere karşı hassas olmasına verilen isime de astım denilir.

Dünya Astım Günü de astım hastalığı için farkındalık oluşturmak amacıyla anılan gündür. Merak edenler için astım hastalarına iyi gelebilecek bitkileri Yozgatlı aktar Mustafa Yenice’ye sorduk.

Astım hastalığına iyi gelebilecek bitkileri ve kullanış şekillerini anlatan aktar Mustafa Yenice, vatandaşı bilgilendirdi.

Astıma iyi gelebilecek bitki çaylarının anlatan Mustafa Yenice, keçiboynuzu özü, gülhatmi, meyankökü şurubu, zencefilin de astıma çok iyi geldiğini söyledi.

“TAM BİR TEDAVİ YOK”

Astım ile ilgili bildiklerini aktaran Yenice Baharat sahibi Mustafa Yenice, “Nefes alıp vermede gözle görülür bir zorluk çekerler. Solunum sıkıntısı, günlük hayatta görülebilecek en zor durumlardan biridir. Kişinin günlük hayatını oldukça fazla etkilemesinin yanı sıra öksürüğün de fazlaca olduğu görülür. Astım hastalığının tedavisi nedir diye sorulduğu zaman bu soruya net bir cevap verilemez. Tam anlamıyla uygulanacak bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Ancak hastalığın ortaya çıkardığı etkileri azaltmada etkili olan yöntemler bulunur” ifadelerine yer verdi.

“DOKTOR KONTROLÜNDE UYGULAYIN”

Astıma iyi gelen ve etkisinin çok fazla olduğu bilinen bitki çayları hakkında açıklamada bulunan Mustafa Yenice, “Adaçayı, karanfil, zencefil, anason gibi bitkileri çay olarak kullanmak faydalı olabilir. Bunun yanı sıra meyankökü şurubu astıma çok iyi gelir. Aynı şekilde keçiboynuzu özü, gülhatmi, zencefil de şifa kaynağıdır. Astımı olan hastalara tabi ki doktor kontrolünde bu gibi bitkileri kullanmasını önerebilirim. Bu vesileyle de Dünya Astım Günü’nde tüm astım hastalarına acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

“ÇAYLAR DA FAYDA SAĞLAR”

Aktar Yenice çayların nasıl yapılacağını tek tek anlattı. Yenice şu şekilde konuştu; “Söylediğim bitkilerin yanı sıra anlatacağım çaylar da astıma faydalı olabilir. Bu çayları tekrar söylüyorum her zaman doktor kontrolünde kullanmak gerekir. Adaçayı: taze ya da kurutulmuş olan ada çaylarının yapraklarını kaynar suya ilave ettikten sonra belirli bir süre beklenir. Demlendikten sonra tüketilebilir. Karanfil Çayı: Kaynayan karanfili süzdükten sonra suyu ayrılır. İsteğe bağlı olarak bal eklenebilir. Bu karışım hem sabah hem de akşam alınmalıdır. Kısa sürede etkisini gösterir. Zencefil çayı: Öksürüğe oldukça iyi gelen bir çaydır ve pek çok hastalıkta kullanılır. Zencefil suyu çıkarıldıktan sonra nar suyu ile birlikte karıştırılır. Miktarları birbirine eşit olan bu karışıma en son bal eklenir ve gün içerisinde en az 2 defa alınmalıdır. Anason Çayı: Sakinleştirici etkisinin yanı sıra solunuma olan etkisi de oldukça büyüktür. Tarçın ile birlikte tüketildiği zaman daha etkili olur. Kurutulmuş anason yapraklarını kaynamış suya ekledikten sonra 10 dakika kadar bir süre demleme işlemine bırakılır. Sonrasında tüketilebilir ancak yeteri kadar beklendiğinden emin olunmalıdır.” Melike Aslı Arslan