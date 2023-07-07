Birçok kalemi etkileyen karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 KDV yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

10 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre KDV'ye uygulanan artış; Noter, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, diploma, şans oyunları ve trafik harçları gibi hizmetleri kapsıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Alınan karar sonrasında mal ve hizmetler bu artıştan etkilendi.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNDE KDV

Yeme ve içme sektörüyle beraber deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerinde de KDV artışına gidildi. Bu kalemlerde KDV, Mart’ta yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Yayımlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV bundan böyle yüzde 10 olacak.

BEYAZ EŞYADA KDV ARTIRILDI

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. 7 Temmuz’dan itibaren bu oran yüzde 20 olacak. Temel gıda ürünlerindeki KDV’yse geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

YÜZDE 8'DEN 20'YE

Vergi oranlarının artışıyla birlikte bazı ürünlerin KDV katsayılarında da değişikliğe gidildi. Buna göre Buna sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8’den yüzde 20’ye yükseltildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Tüketici kredilerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

BSMV, bankaların elde etmiş durumda bulundukları komisyon ve ücret kazanımları, sigorta şirketlerinin sigorta poliçeleri üzerinde göstermiş oldukları prim tutarlarından alınan vergiyi ifade ediyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DE ARTTI

KDV artışı, otomotiv sektörüne de yansıdı. Otomobillerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM

Resmi gazetede yayınlanan karar kapsamında noter, pasaport, vize harçlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Karar dahilinde; Yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Yurt dışından getirilen telefonların kullanımı için alınan 6 bin 91 lira harç bedeli ise son düzenlemenin ardından 20 bin liraya yükseltildi.

ŞANS OYUNLARI DA NASİBİNİ ALDI

Alınan karar sonrasında şans oyunlarında da vergi artışına gidildi. Vergi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

VERGİ VE HARÇ ARTIŞLARI

Resmi gazetede yayınlanan karar ise şu şekilde: “KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştır. Yürürlük ve uygulama tarihi: 10 Temmuz 2023.

KDV oranı yüzde 8 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a çıkarılmıştır. Yürürlük ve uygulama tarihi: 10 Temmuz 2023.

KDV oranı yüzde 8 olan ‘Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde’ KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır. Yürürlük ve uygulama tarihi: 10 Temmuz 2023.

Tüm harçlar (sürücü belgesi harcı hariç) yüzde 50 arttırılmıştır. Yürürlük ve uygulama tarihi: 08 Temmuz 2023.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ayrıca 20 bin lira olarak belirlenmiştir. Yürürlük ve uygulama tarihi: 08 Temmuz 2023.

Tüketici kredilerindeki yüzde 10 oranındaki BSMV yüzde 15'e çıkarılmıştır. Yürürlük tarihi: 07 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanmak üzere 07 Temmuz 2023.

Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmiştir. Yürürlük ve uygulama tarihi: 07 Temmuz 2023.” Haber Merkezi