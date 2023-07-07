Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan (İ.P) isimli şahıs Çekerek ilçesi Yukarı Karakaya köyünde saklandığının ihbarı üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Aranan şahıs Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 06 Temmuz 2023 günü Yukarı Karakaya köyünde yapılan operasyonla yakalanırken gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Alpaslan Demir