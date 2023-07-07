Karaduman uyardı!

Karaduman, “Küresel ortalama sıcaklığın rekor seviyelerde ölçüldüğü bugünlerde orman yangınlarına her zamankinden daha fazla dikkat edilmelidir” dedi.

Karaduman yaptığı açıklamada; “İklim değişikliği nedeni ile aşırı sıcaklık ve kuraklıklardaki bu artışlar ormandaki organik maddenin neminin kaybolmasına ve hızla tutuşarak büyümesine neden oluyor. İstatistikler göstermektedir ki; ülkemizde orman yangınları sayısı giderek artıyor.

2000-2010 yıllarında yılda ortalama yaklaşık 2 bin orman yangını çıkarken, 2010 yılından günümüze bu sayı 2 bin 600’ü aştı. Orman yangınlarının yüzde 88' insan kaynaklı ve bunun içinde de en yüksek payı ihmal ve dikkatsizlikler oluşturuyor. Küçük ihmal ve dikkatsizliklerin büyük orman yangınlarına sebep olabileceğini vurguluyor, özellikle şiddetli rüzgar ve nemin düşük olduğu bölgelerde sıcaklık artışıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Gördüğünüz tüm orman yangınlarında hemen Orman Yangını İhbar Hattı 177'yi ya da Acil Çağrı Hattı 112'yi arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir