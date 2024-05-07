Son günlerde Yozgat'ta hava sıcaklıklarının ani değişimi, vatandaşları soğuk algınlığına karşı önlem almaya yönlendiriyor. Özellikle soğuk ve yağışlı hava koşullarına hazırlıksız yakalanan Yozgatlılar, aktarları ziyaret ederek çare arıyor.

Hava şartlarının etkisiyle artan hastalık vakaları, hem hastanelerdeki yoğunluğu artırıyor hem de aktarlara olan ilgiyi artırıyor. Yozgat'taki aktarlar, özellikle yağışlı ve soğuk havalarda dikkat çekici bir talep artışı yaşıyor.

Uzun yıllardır aktarlık mesleğini icra eden Fahri Yenice, "Hıdırellez soğuklarıyla birlikte kış mevsiminde genellikle hastalanmayan insanlar bile hastalıklara yakalanmaya başladı. Boğaz ağrısı, öksürük gibi belirtilerle gelenlerin yanı sıra, bağışıklık sistemini güçlendiren ve solunum yollarını rahatlatan ürünlere olan talep de arttı" şeklinde konuştu.

Yaz mevsimine geçişin başlamasına rağmen, Yenice baharatçılarda doğal ürünlere olan ilginin beklenenden fazla olduğunu belirtiyor. "Son bir haftadır yaşanan ani hava değişiklikleri, insanların bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor ve hastalıklara yakalanma riskini artırıyor" diyen Yenice, vatandaşlara vücut direncini artırmak için ıhlamur, nar çiçeği, kuşburnu, tarçın, papatya, kök zerdaçal ve defne yaprağı gibi doğal ürünleri tüketmelerini öneriyor.