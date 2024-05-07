Kurban Bayramı'na az bir zaman kala, Yozgat'ta kırmızı et fiyatlarındaki artışın kurban fiyatlarına da yansıdığı ifade ediliyor. Kurbanlık arayışı içindeki vatandaşlar, fiyatlardaki bu yükseliş karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık telaşı da artıyor. Ancak artan maliyetler, yem fiyatlarındaki yükseliş ve veteriner masraflarındaki zamlar nedeniyle kurbanlık fiyatlarında belirgin bir artışa sebep oldu. Üreticiler, bu maliyet artışlarının sektördeki zorlukları daha da derinleştirdiğini belirtiyorlar.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, fiyat artışları gündemi meşgul ediyor ve alıcıları dikkatli olmaya sevk ediyor.

Yozgatlı bir üretici, ilaçlar, yemler, ahır giderleri gibi masraflardaki artışın hayvan maliyetlerine yansıdığını dile getiriyor.

Yozgat'ta kurbanlık fiyatları şu şekilde açıklandı: İnekler 100-110 bin lira arasında, düveler 125 bin lira, tosunlar ise 150 bin lira civarında alıcı bulacak. Hisse başı satışlarda ise inekler yaklaşık 20-22 bin lira, düveler 25 bin lira, tosunlar ise 30 bin lira civarında olacak. Küçükbaş hayvanlar ise 12-15 bin lira arasında alıcı bulacak.