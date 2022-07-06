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Yapımı tamamlandı

Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından başlatılan “Her mahalleye bir park” proje kapsamında Güneyli Mahallesi yapımı başlatılan Şehit Aşkın Öksüz Sosyal Tesisinin yapımı tamamlandı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Yapımı tamamlandı

Yapımı tamamlanan 4 bin metre kare açık alandan oluşan sosyal tesiste birçok alanın yer aldığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Her mahalleye bir park hedefiyle başlatmış olduğumuz çalışmalarımız doğrultusunda Güneyli Mahallesinde kısa süre önce yapımına başladığımız, Şehidimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aşkın Öksüz’ün isminin yaşatılacağı Sosyal Tesisin yapımını tamamladık. 4 bin metre kare açık alandan oluşan sosyal tesiste, çocukların eğleneceği oyun parkı gurupları, ailelerin dinlenip zaman geçirebileceği kamelyaların, en ince ayrıntısına kadar tadilat işlemlerini tamamladığımız mahalle nikah salonu ve muhtar evi bulunmaktadır. Çocuklarımızın yaşadığımız çağın şartlarına uygun keyifli ve güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği Şehit Aşkın Öksüz Sosyal tesisi Güneyli Mahallemize hayırlı olsun” dedi.
»Haber Merkezi
 

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Yapımı Tamamlandı
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