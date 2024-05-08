Yozgat Belediyesi ekipleri, şehrin her köşesinde aralıksız saha çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler park ve bahçelerin bakımından sokakların temizliğine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ekipler, şehir estetiğine ve yaşam kalitesine katkı sağlıyor.

Belediye ekipleri, mahallelerde bulunan ağaçların bakımı ve budaması konusunda özenli çalışmalar yaparak, yeşil alanların daha sağlıklı ve düzenli olmasını sağlarken diğer yandan da ağaçların uzun ömürlü olmasına vesile oluyor.

Ayrıca, sokakların temizliği ve hijyeninin sağlanması, yıkama, temizlik ve ilaçlama işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilerek, çevre sağlığı ve şehir estetiği korunuyor.

Yıpranmış ve solmuş kaldırımların yeniden boyanması, şehir görüntüsünün canlı tutulması ve güvenli yürüyüş alanlarının oluşturulması açısından önem arz ediyor. Belediyemizin saha çalışmaları, şehrin her kesiminde hissedilir bir iyileşme sağlarken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıyor.