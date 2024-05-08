Mezunlardan CNN Türk'te yönetmen olarak görev yapan Kadir Tercanlıgil ile Bengü Türk'te kameraman olarak işe başlayan Mehmet Tekin, İletişim Fakültesi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rıfat Becerikli'nin moderatörlüğünde, İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda çevrimiçi gerçekleştirilen Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Mezun Buluşması etkinliğine katıldı.

CNN Türk'te işe başlama sürecini anlatan Tercanlıgil, medya sektöründe çalışmayı planlayanların fakültede aldıkları teorik bilginin yanı sıra özellikle uygulamalı alanlarda da donanım sahibi olmalarının öneminin altını çizdi.

CNN'de görev yaptığı stüdyoları da tanıtan Tercanlıgil, "Bu tür stüdyolarda çalışmayı planlayan arkadaşlarımızın, lisans döneminde, 1. sınıftan itibaren öncelikle ne iş yapmak istediğine karar vermeli ki mezun olana kadar kendilerini o uzmanlık alanında yetiştirip gerekli donanımı kazansınlar. Bunu başarmaları durumunda iş bulmaları biraz daha kolay olacaktır" ifadesini kullandı.

Kameraman Mehmet Tekin de görev yaptığı televizyon kanalına işe giriş sürecinde edindiği deneyimlerini paylaştı. Medya sektöründe, iş başvurusu yaptığında, "hangi üniversiteden mezunsun, mezuniyetin nedir" gibi sorularla karşılaşmadığını, kendsine, alana ilişkin neler yaptığının sorulduğunu anlatan Tekin, "Çalıştığım kurumda da üniversite mezunu olmayıp kendini alanla ilgili yetiştirenlerin bile işe girebildiğini gördüm. Bana göre medya sektöründe işe girmek hem çok zor hem de kolay. Eğer kendinizi iyi geliştirebilirseniz işe girme şansınız var" şeklinde konuştu.