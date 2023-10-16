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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023 yılı için KYK yurtlarında görevlendirmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı yapmıştır. Başvurular 6-10 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlanmıştır. Bu alımın sonuçları heyecanla beklenmekte olup, işte GSB yurt yönetim personeli alımı taban puanları ve isim listesi hakkında güncel bilgiler:

Başvurular ve Sözlü Sınavlar:

Başvurular, 6-10 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmıştır.

Sözlü sınavlar ise 23-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Alım Detayları:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan alımda toplam 1453 yurt yönetim personeli görevlendirilecektir.

Alım 8 farklı grup içerisinde gerçekleştirilecek olup, adaylar farklı eğitim seviyelerine sahip olarak alınacaktır.

Alınacak personel dağılımı: 609 erkek yurt yönetim personeli ve 844 kadın yurt yönetim personeli şeklinde olacaktır.

Taban Puanlar ve İsim Listesi:

KYK yurt yönetim personeli alımı için adayların KPSS puanı esas alınmaktadır.

KYK yurt personeli alımı taban puanları henüz açıklanmamış olup, resmi duyurunun Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması beklenmektedir.

İsim listesi ve taban puanlarına dair güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.

KYK yurt yönetim personeli alımıyla ilgili gelişmeleri takip etmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurularını yakından izlemeniz önemlidir. Bu alımla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için resmi kaynakları takip etmekte fayda vardır.