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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:22 06:44 12:32 15:37 18:09 19:26

Akdağmadeni 05:17 06:40 12:27 15:33 18:04 19:22

Aydıncık 05:20 06:43 12:30 15:35 18:06 19:24

Boğazlıyan 05:20 06:42 12:30 15:36 18:08 19:24

Çandır 05:19 06:41 12:29 15:35 18:06 19:23

Çayıralan 05:18 06:41 12:28 15:34 18:06 19:23

Çekerek 05:19 06:42 12:29 15:34 18:06 19:24

Kadışehri 05:18 06:41 12:28 15:33 18:05 19:22

Saraykent 05:19 06:41 12:29 15:34 18:06 19:23

Sarıkaya 05:19 06:42 12:29 15:35 18:07 19:24

Şefaatli 05:22 06:44 12:32 15:38 18:09 19:26

Sorgun 05:20 06:43 12:30 15:35 18:07 19:25

Yenifakılı 05:21 06:43 12:31 15:37 18:08 19:25

Yerköy 05:23 06:46 12:33 15:38 18:10 19:27