Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:22     06:44     12:32     15:37     18:09     19:26

Akdağmadeni    05:17     06:40     12:27     15:33     18:04     19:22

Aydıncık             05:20     06:43     12:30     15:35     18:06     19:24

Batırık nasıl yapılır? Batırık malzemeleri neler? Batırık nasıl yapılır? Batırık malzemeleri neler?

Boğazlıyan         05:20     06:42     12:30     15:36     18:08     19:24

Çandır                 05:19     06:41     12:29     15:35     18:06     19:23

Çayıralan            05:18     06:41     12:28     15:34     18:06     19:23

Çekerek              05:19     06:42     12:29     15:34     18:06     19:24

Kadışehri            05:18     06:41     12:28     15:33     18:05     19:22

Saraykent           05:19     06:41     12:29     15:34     18:06     19:23

Sarıkaya              05:19     06:42     12:29     15:35     18:07     19:24                    

Şefaatli               05:22     06:44     12:32     15:38     18:09     19:26

Sorgun                05:20     06:43     12:30     15:35     18:07     19:25

Yenifakılı            05:21     06:43     12:31     15:37     18:08     19:25

Yerköy                05:23     06:46     12:33     15:38     18:10     19:27

Kaynak: İleri Gazetesi