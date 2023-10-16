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Dolar ve euro kuru haftanın birinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 16 Ekim 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.8699 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.8664 liradan, satış fiyatı ise 27.8735 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.61'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.3847 TL'den yapan euro şu anda 29.3664 TL alış ve 29.4032 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)