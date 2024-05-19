Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Toprak Mahsulleri Yozgat Başmüdürü Hasan Öztürk'ten ziyaret Toprak Mahsulleri Yozgat Başmüdürü Hasan Öztürk'ten ziyaret

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:30     05:15     12:42     16:37     19:59     21:37

Akdağmadeni    03:27     05:12     12:38     16:32     19:54     21:32

Aydıncık             03:27     05:13     12:40     16:35     19:58     21:37

Boğazlıyan         03:32     05:15     12:41     16:34     19:56     21:32

Çandır                 03:31     05:14     12:39     16:33     19:55     21:31

Çayıralan            03:30     05:13     12:39     16:32     19:54     21:31

Çekerek              03:26     05:12     12:40     16:34     19:57     21:35

Kadışehri            03:25     05:11     12:38     16:33     19:56     21:34

Saraykent           03:28     05:13     12:39     16:34     19:56     21:33

Sarıkaya              03:30     05:14     12:40     16:34     19:56     21:33

Şefaatli                03:32    05:17     12:43     16:36     19:59     21:35

Sorgun                03:29     05:14     12:41     16:35     19:58     21:35

Yenifakılı            03:33     05:16     12:42     16:35     19:57     21:33

Yerköy                03:33     05:17     12:44     16:38     20:00     21:37

Kaynak: Haber Merkezi