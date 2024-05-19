Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:30 05:15 12:42 16:37 19:59 21:37
Akdağmadeni 03:27 05:12 12:38 16:32 19:54 21:32
Aydıncık 03:27 05:13 12:40 16:35 19:58 21:37
Boğazlıyan 03:32 05:15 12:41 16:34 19:56 21:32
Çandır 03:31 05:14 12:39 16:33 19:55 21:31
Çayıralan 03:30 05:13 12:39 16:32 19:54 21:31
Çekerek 03:26 05:12 12:40 16:34 19:57 21:35
Kadışehri 03:25 05:11 12:38 16:33 19:56 21:34
Saraykent 03:28 05:13 12:39 16:34 19:56 21:33
Sarıkaya 03:30 05:14 12:40 16:34 19:56 21:33
Şefaatli 03:32 05:17 12:43 16:36 19:59 21:35
Sorgun 03:29 05:14 12:41 16:35 19:58 21:35
Yenifakılı 03:33 05:16 12:42 16:35 19:57 21:33
Yerköy 03:33 05:17 12:44 16:38 20:00 21:37