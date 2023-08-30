WhatsApp’ta “Belki” özelliğiyle tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini görebileceksiniz.

WhatsApp tarafından gelen 'Belki' güncellemesi, kullanıcılar tarafından merak edilmeye başladı. WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.

NUMARA DEĞİL İSİM GÖSTERİYOR

WhatsApp’ta grup katılımcıları arasında rehberde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile gözüküyordu.

Artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla gözükecek.

“BELKİ” ŞEKLİNDE KULLANICI ADI

WhatsApp, bilinmeyen numaralar için harekete geçti.

WhatsApp, android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı. Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ‘Belki...(hesap adı)’ olarak gözüküyor.

“Belki” özelliği, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek olmada bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor. Haber Merkezi