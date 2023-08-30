Ankara ve Yozgat arasının araba, otobüs, uçak, tren ve yürüme mesafesi kaç kilometre ve kaç saat?

Ankara Yozgat arası; arabayla D200 ve D200/E88 üzerinden 2 saat 36 dakika (216 km), D200/E88 üzerinden 3 saat 2 dakika (244 km), D260 üzerinden 3 saat 21 dakika (272 km), otobüsle 3 saat 12 dakika (219 km), trenle 3 saat 34 dakika (185 km) ve yürüyerek 43 saat (212 km) sürüyor.

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Ankara-Yozgat arası kaç km ve kaç saat (3)

ANKARA-YOZGAT ARASI KAÇ SAAT?

Ankara-Yozgat arası 2 saat 36 dakika sürmektedir.

ANKARA-YOZGAT ARASI OTOBÜSLE KAÇ SAAT?

Ankara-Yozgat arası otobüsle 3 saat 12 dakika sürmektedir.

Ankara-Yozgat arası kaç km ve kaç saat (1)

ANKARA-YOZGAT ARASI GEÇİLEN İLLER NELERDİR?

Ankara Yozgat arası geçilen iller arasında sadece Kırıkkale bulunmaktadır.

ANKARA-YOZGAT TRENLE KAÇ SAAT?

Ankara-Yozgat trenle 3 saat 34 dakika sürmektedir. Haber Merkezi