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Bu önemli yardım kampanyasıyla ilgili başvuru şartları ve ayrıntılar da merak ediliyor. İşte kuru gıda yardımı hakkında detaylar:

KURU GIDA YARDIMI KİME VERİLİYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan kuru gıda yardımından aşağıdaki koşullara uyan kişiler yararlanabilmektedir:

Sosyal güvencesi olmayan veya hane geliri net asgari ücretin altında olan bireyler.

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alan bireyler.

KURU GIDA YARDIMI NASIL BAŞVURULUR?

Kuru gıda yardımından faydalanmak isteyen kişiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

KURU GIDA YARDIM PAKETİ İÇERİĞİ

Kuru gıda yardım paketleri toplamda 15 farklı gıda ürününden oluşur ve aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

A Tipi (14 kg): 1-2 kişilik aileler için tasarlanmıştır.

B Tipi (21,5 kg): 3-4 kişilik ailelerin ihtiyaçlarına yöneliktir.

C Tipi (28,5 kg): 5 ve daha fazla kişilik aileler için hazırlanmıştır.

Kuru gıda yardımı alan bireylerin durumları değiştiğinde veya ihtiyaçlarının sona erdiğinde, gıda yardımı kesilebilir. Ayrıca, yurtiçi kuru gıda yardımı alınabilecek süre 5 yıl ile sınırlıdır. Bu sürenin sonunda yardım almak isteyen kişiler tekrar başvuruda bulunmalıdır.

Dar gelirli ailelere destek sağlamak amacıyla başlatılan bu kuru gıda yardım kampanyası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülmektedir. Başvuruları kabul edilen aileler, aylık olarak kuru gıda yardım paketlerini alarak ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bu yardım kampanyası, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı amaçlayan önemli bir sosyal sorumluluk projesidir.