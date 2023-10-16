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Ortadoğu'da tırmanan İsrail-Filistin çatışmaları, akaryakıt fiyatlarına etkisiyle gündemde. Petrol fiyatlarındaki artışın ardından, akaryakıt zamları da kapıda. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren (17 Ekim), motorin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılacak.

Yeni zamlarla birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 39,58 TL, Ankara'da 40,16 TL ve İzmir'de 40,34 TL olacak. İsrail-Filistin çatışmalarının bölgesel etkileri, akaryakıt tüketicilerini fiyat artışlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu son gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.