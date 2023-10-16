Ortadoğu'da tırmanan İsrail-Filistin çatışmaları, akaryakıt fiyatlarına etkisiyle gündemde. Petrol fiyatlarındaki artışın ardından, akaryakıt zamları da kapıda. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren (17 Ekim), motorin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam yapılacak.

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Kısa vadede konut fiyatlarında dengelenme beklenmiyor Kısa vadede konut fiyatlarında dengelenme beklenmiyor

Yeni zamlarla birlikte, İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak 39,58 TL, Ankara'da 40,16 TL ve İzmir'de 40,34 TL olacak. İsrail-Filistin çatışmalarının bölgesel etkileri, akaryakıt tüketicilerini fiyat artışlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu son gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.

Kaynak: Haber Merkezi