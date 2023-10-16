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Sarılar köyü sakinlerinden Habib Karlı, yaptığı açıklamada, "Yöremizde bulunmayan, Türkiye'de ise sınırlı sayıda yetiştirilen içi kırmızı renkteki bir ceviz türünü yetiştirdim. Adı Robert Livermore. 2020 yılında aşıladım ve bu yıl ikinci hasatını aldım" dedi.

Karlı'nın Sarılar köyündeki bahçesinde toplam 150 ceviz ağacı bulunuyor ve bunlardan 7 tanesi kırmızı cevizdir. Geçen yıl fidanlar 2 yaşında iken 30 meyve vermişken, bu yıl 70 meyve vermişlerdir. Karlı, "Kırmızı cevizin lezzeti ve aroması diğer çeşitlerden daha farklıdır. Bu tür, daha yüksek aromaya sahiptir" diye ekledi.

Kırmızı ceviz ağacı, mayıs ayının ortalarında uyanır, bu da soğuk hava alma riskini azaltır. Ayrıca, bu çeşit çok verimli olup, tuna boyları coğrafyasının yerli türüdür. Aşı yaparak bu çeşidi yaygınlaştırmaya hazır olan Habib Karlı, Nevşehir bölgesinde kırmızı ceviz üretimini desteklemek istiyor.

Karlı, kırmızı ceviz yetiştirmek isteyenlere de yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Bu eşsiz çeşidi memleketimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)