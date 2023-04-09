Yozgat Belediyesi Çamlık Lokantasında yapılan toplantıya Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsızın yanı sıra, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Komite Başkanları ve Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun, Sarıkaya, Çekerek, Kadışehri, Yenifakılı, Yerköy, Şefaatli, belediyelerinde ve belediye şirketlerinde çalışan işyeri sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2023 yılında toplu-iş sözleşmesi görüşme süreçleri devam eden ve 11 belediye şirketi ve beş belediyede yapılacak olan toplu-iş sözleşmesi taslak çalışmaları, gündeme dair konular ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Başkan Zararsız yaptığı açıklamada; “Toplantıya katılan, Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun, Sarıkaya, Çekerek, Kadışehri, Yenifakılı, Yerköy, Şefaatli belediyelerinde ve belediye şirketlerinde çalışan, şube yönetim kurulu üyelerimize, işyeri sendika temsilcilerimize ve şube komite başkanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu. Haber Merkezi