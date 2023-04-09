CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Yozgat İl Koordinatörü ve Gönüllüler yönetimi bugün Yerköy’de saha çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan çalışmada halkın büyük bir kısmının Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasını istediği belirten İlçe Başkanı Uyar, “Bugün gerçekleştirdiğimiz saha çalışmasında gördük ki, halkımızın büyük bir çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Bu bizim için son derece sevindirici bir gelişme. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yapılan saha çalışması sonrası katılımcılara teşekkür eden Uyar, “Katılım sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Halkımızın düşüncelerini dinlemek bizim için çok önemli. Bizler de bu görüşleri dikkate alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi