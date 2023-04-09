Boğazlıyan Kaymakamı Milli Şehit Mehmet Kemal Bey, görev yaptığı Boğazlıyan ilçesinde düzenlenecek törenle anılacak.

Kaymakam Kemal Bey’in ölümünün 104. yılı dolayısıyla Boğazlıyan Kaymakamlığı anma programı düzenledi.

Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey, görev yaptığı Boğazlıyan Kaymakamlık binası önünde 10 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek tören saat 09:30’da başlayacak. Kaymakam Kemal Bey Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlanılacak anma programına daha sonra Boğazlıyan Anadolu Lisesi’nde devam edilecek. Buradaki programda Milli Şehit Kemal Bey’in hayatı anlatılacak. Haber Merkezi