Çekerek ilçesi Kamışçık köyünde bulunan ulu kavak ağacı, heybetli görüntüsü ve 200 yaşını aşan tarihi ile dikkat çekiyor.

20 metre uzunluğu ve 8 metre genişliği ile oldukça büyük bir yapıya sahip olan alba cinsi kavak ağacı, yılda yaklaşık 10 bin ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.

Köyün simgesi haline gelen ve özenle korunan Ulukavak Anıt Ağacı, köylüler tarafından büyük saygı ve sevgiyle karşılanıyor. Köylülerin geleneksel kıyafetlerini giyip kurban keserek dilekte bulundukları kavak ağacı, 1993 yılında “sit” ilan edildi. Bu sayede, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, “Anıt Ağaç” statüsüne kavuştu.

Ulu kavak ağacı, sadece doğal güzelliği ve tarihi önemi ile değil, aynı zamanda bölgedeki kültürel ve sosyal hayat için de büyük bir önem taşıyor. Bayramlarda ve özel günlerde oldukça yoğun ziyaretçi akınına uğrayan kavak ağacının gölgesinde çocuklar oyun oynarken, ziyaretçiler de dileklerini diliyorlar. Köylüler de geleneksel etkinliklerini anıt ağaç etrafında yapıyorlar.

Ulukavak Anıt Ağacı, Türkiye’nin doğal kaynakları ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem taşıyan anıt ağaçlarından biridir. Bu nedenle, ağacın bakımı ve korunması ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak yapılıyor. Haber Merkezi