Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni ve grafik tasarımcı Yasin Nazım Kayhan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kayhan, 2006 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi logosunu tasarlarken kullandığı ve 30 Ocak 1935 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Salih Bozok’a verilen soyadı beratının bir örneğini Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’a hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, aynı zamanda İletişim Fakültesinde okutman olarak ders veren Yasin Nazım Kayhan’ın tasarımını yaptığı yeni Bozok armasını kendisine hediye etti ve üniversiteye katkılardan dolayı teşekkür etti.