Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Erdoğan Akdağ Ortaokulu’nda Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından oluşturulan Robotik Kodlama Sınıfı'nın açılışını yaptı.

Vali Özkan, yaptığı konuşmada, bu tür modern eğitim olanaklarının öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Vali Özkan, KAHEV'e eğitime olan desteğinden ve bu sınıfın hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Vali Özkan ayrıca, bu sınıfın, öğrencilere dijital beceriler kazandırarak geleceğin teknoloji alanında yetişmiş bireyleri olmalarına katkı sağlayacak. Öğrenciler, yeni olanaklardan faydalanarak eğitimlerine daha donanımlı bir şekilde devam edecekler” ifadelerini kullandı.