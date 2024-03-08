Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Müdür Yardımcısı Bahattin Çelik, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşma yapan İl Müdürümüz Arif Topal, “Vefa büyük milletlerin evlatlarının gönlünde bulunur. Unutmayalım ki tarihini bilen özüne sahip çıkan ve bunu gelecek nesillere aktarmayı başaran milletler sonsuza kadar var olacaktır. Bugün sizlerle bir arada olan şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz istiklal ve istikbalimiz için bu topraklarda can siperhane mücadele verdiler. Onların kahramanlıkları bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için gösterdikleri fedakârlıklar sizlere emanet edilmiş kutlu bir mirastır. Bu kutlu mirasa sahip çıkacağınıza aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatanımızı çok daha müreffeh ve güçlü kılmak için var gücünüzle çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu mukaddes topraklar için can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan şehitlerimizin kıymetli emanetlerine ve kahraman gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Programda ikiz şehitlerden Lokman Eker’in hayat hikayesini konu alan videosu izlendi.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Gazi Gökay Açıkgöz, Gazi Ali İhsan Baran, Hakan Çelik, Durak Tetik, Adem Zorbilmez ve Turgay Uçar kahramanlık anılarını öğrenciler ile paylaşarak öğrencilerin sorularını cevapladılar.