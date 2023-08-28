Gençlik Merkezi tarafından Yozgat Novada Alışveriş Merkezi, Akdağmadeni’nde ve Sorgun Dutluk Parkında “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi kapsamında etkinlikler yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında etkinlikler yapılmaya devam ediyor.

Düzenlenen etkinlikler sonrasında Gençlik Merkezi sosyal medya hesabından, “Sosyal medyadan sosyal meydana projesi kapsamında gençlerimiz ile sosyal medyadan uzak birbirinden eğlenceli oyunlar ile keyif dolu bir gün geçirdik. Sosyal Medyadan Sosyal Meydana diyerek gençlerimizle Dutluk Parkı'nda bir araya geldik. Sanatsal ve sosyal etkinliklerle Novada AVM’de gençlerimizle bir araya geldik” denildi.

Yapılan etkinliklerle alakalı Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 81 ilde başlatılan ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ kapsamında etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılarak; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi adı altında gençlerimize çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Proje kapsamında gençlerimizle; zekâ ve akıl oyunları, maket yapımı gibi el becerilerini geliştirecekleri ve deneyimleyebilecekleri çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetler ve sokak oyunları gibi faaliyetler gerçekleştirdik” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan