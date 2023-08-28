İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yozgat genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 16.18 gram esrar, 20.98 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tüfek, 7 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

“KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR OPERASYONA DEVAM”

Konuyla ilgili Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bağımlılık ve insanımızı zehirleyen tüm uyuşturucu ve uyarıcı zehir türevleriyle mücadeleye Yozgatlı hemşehrilerimizle hep beraber kesintisiz devam edeceğiz. Son günlerde hemşehrilerimizin de desteğiyle; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu tacirlerine yönelik ilimiz genelinde gerçekleştirilen 12 farklı operasyonda; 16.18 gram esrar, 20.98 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tüfek, 7 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin 18 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda bizlere katkı sunan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Emniyet ve Jandarma güçlerimizi tebrik ediyoruz. Zehrin geldiği kaynağa kadar gidecek, kökünü kurutana kadar aralıksız olarak operasyonlarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan