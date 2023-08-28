Milletvekili Şahan, esnafı dinleyip sorun ve talepleriyle yakından ilgilendi.

Şehrin nabzını hemşehrilerinin ve esnafın ağzından birebir dinleyen Şahan, “halkımızla omuz omuza, gönül gönüle dayanışma içerisindeyiz” dedi.

Esnafla karşılıklı fikir alışverişi yapan Milletvekili Şahan, “Yozgat için canla başla çalışmak için bu kutlu yola çıktık. Bizler zaten sürekli esnafımızın yanındayız. Ara ara onlara yaptığımız ziyaretlerle de istişarelerde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin ve esnafımızın talep ve önerileri bizler için çok önemli. Halkımızla hep omuz omuza, gönül gönüle dayanışma içerisindeyiz. Bu dayanışmamız bundan sonra da devam edecek. Onlardan gelen önerileri oldukça önemsiyor, taleplerini anında yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Onların sorunlarıyla ilgilenmek bizim boynumuzun borcu. Bu güzel şehrimiz için el ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Alpaslan Demir