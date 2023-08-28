SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, bocce ve badminton kursu yapılacağını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

“SPORDA BİR EĞİTİM NİTELİĞİNDEDİR”

Başkan Uğuz açıklamasında, “Sorgun Gençlik Derneği, gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye gayret ediyor. Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmede, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve gençlerimiz için sportif faaliyetler düzenlemeye ediyoruz. Badminton kursu 6 Eylül 2023 tarihinden itibaren her Çarşamba 15.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecektir. Badminton kursuna 15-26 yaş arası gençler katılabilir. Kontenjan 15 katılımcı ile sınırlıdır. Badminton kursu Sorgun'da düzenlenecektir. Badminton kursu ücretsiz ve Katılım Belgelidir. Her spor branşı için kontenjan 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI BİR NESİL İÇİN SPOR VAZGEÇİLMEZDİR”

Bocce kursu hakkında da bilgi veren Başkan Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği, gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye gayret ediyor. Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmede, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkânına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve gençlerimiz için sportif faaliyetler düzenlemeye ediyoruz. Bocce kursu 7 Eylül 2023 tarihinden itibaren her Perşembe 15.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecektir. Bocce kursuna 15-26 yaş arası gençler katılabilir. Kontenjan 15 katılımcı ile sınırlıdır. Bocce kursu Sorgun'da düzenlenecektir. Bocce kursu ücretsiz ve Katılım Belgelidir. Her spor branşı için kontenjan 15 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” ifadelerine yer verdi. Ahmet Ayverdi