Yozgat’ın Çekerek ilçesinde tarım alanlarının daha aktif hale getirilerek endüstriyel alanda ilçenin istihdamına katkı sunmak için Çekerek Belediyesi’nin de katkılarıyla geliştirilen proje çerçevesinde 250 dekar alana deneme hedefiyle domates ekimi yapıldı. Yaklaşık 70 çalışanın yer aldığı proje sonunda 2 bin ton domates üretimi gerçekleştirildi.

Çalışanlar tarafından tarladan bin bir zahmetle toplanan domatesler, traktörlerle kurutulmak üzere belirlenen alanlara getiriliyor. Burada istihdam edilen ilçe halkından kadınlar, domatesleri keserek beyaz bezlerin üzerinde kurutulmaya hazır hale getiriyor. Tuzlandıktan sonra güneşte yaklaşık bir hafta kuruyan domatesler daha sonra satışa hazır hale geliyor. Tamamen doğal yollarla yapılan kurutulmuş domatesler, yurtdışı başta olmak üzere ülkenin birçok şehrine gönderilmek üzere satışa sunuluyor. Kurutulmuş domatesler özellikle kışın kahvaltıda tüketiliyor. Bu proje ile üretime destek sunan Çekerek ilçesindeki kadınlar da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

6 aydır domates toplayıp kurutuyoruz

Çekerek ilçesinde 6 aydır domates toplayıp kurutma işlemini gerçekleştirdiklerini söyleyen Nazife Arslan, “Tarladan topladığımız domatesleri traktörler yardımıyla buraya getiriyoruz. Bir kısmımız burada kesim işini yapıyoruz daha sonra kesip tuzladığımız domatesleri bezlerin üzerine sererek kurutuyoruz. İlçemizde salça fabrikasının kurulup işimizin devam etmesini istiyoruz.” dedi.

Zeynep Cıbır isimli çalışan ise, “Yaklaşık 6 aydır domates tarlasında çalışıyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Bu iş aile bütçemize de katkısı oluyor. İlçemizde salça fabrikasının olmasını istiyoruz, güzel bir çalışma oldu bize, emeği geçen Belediye Başkamız Eyüp Çakır’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hem istihdama hem de üretime katkı sağlıyoruz

Çekerek Belediyesi ile birlikte yürütülen Ar-Ge projesi ortaklarından Mehmet Tosun ise Elazığ’dan geldiklerini belirterek bu yıl ilçede 250 dekar alanda 2 bin ton domates üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. 2 yıldır Çekerek Belediyesi ile domates üretimi gerçekleştirdiklerini de belirten Tosun, “250 dekar alanda yaptığımız domates ARGE çalışmamız olumlu sonuçlandı. Önümüzdeki yıllarda daha büyük alanlarda üretim yapmayı planlıyoruz. Şu anda 70 kişilik istihdamımız var, belediyemizin bize desteğiyle burada hem istihdam oluşturuyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Bu proje ile gerek Çekerek gerekse Yozgat ve bölgesindeki tarım alanlarının daha aktif ve endüstriyel hale dönüşmesini sağlamaktır. Burada yaptığımız çalışma kurutulmuş domates işidir. Bu ürün yurt dışı pazarına açık ekonomik katma değer yüksek bir üründür. 250 dekar alanda yaklaşık 2 bin ton domates üretimi yaptık. İşçi sayımız en az 70 kişi ve iş yoğunluğuna göre 150 kişiyi bulabiliyor. İşçilerimiz çoğu sigortalıdır ve istihdama yönelik bir proje olduğunu da söyleyebiliriz. Amacımız bu bölgede 250 dekar alanın üzerine çıkmak bunu köylüye yaymak ve bu bölgeyi Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki domates üretim alanları gibi geliştirebilmektir.” ifadelerine yer verdi.İHA