SSK, memur emeklileri ve Bağ-Kur üzerinden emekli olan milyonlarca kişi merakla bekledikleri zam haberine son günlerde yaklaştı.

İlk dört aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 18.72'lik bir zam kesinleşirken, memur emeklileri için yaklaşık yüzde 4'lük bir fark ortaya çıktı. Ancak, mayıs ve haziran enflasyon verileriyle birlikte rakamlar netleşecek.

Yozgatlı emeklilerin de merakla beklediği zamla ilgili detaylar netleşti.

Emekli maaşlarındaki zam oranları gündemin en önemli maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

Özellikle 10 bin liralık taban emekli maaşında bir artış olup olmayacağı ve varsa ne kadar olacağı sık sık soruluyor. Ancak henüz net bir rakam açıklanmış değil ve temmuzda açıklanacak ilk altı aylık enflasyon verileri bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ek zammın temmuz ayını işaret ettiğini belirtti.

OCAK AYINDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Önceki aylardaki verilere bir göz atmadan önce, ocak ayına geri dönmekte fayda var. Çünkü ocak ayında, memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklileri arasındaki 12 puanlık zam farkı yasal bir düzenlemeyle kapatıldı ve bu, SSK ve Bağkur emeklilerine ek bir zam getirdi. Böylece, tüm emeklilere yüzde 49.25 oranında bir zam yapılmış oldu.

ENFLASYONUN SEYRİ MERAK KONUSU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı başında açıkladığı enflasyona göre, ilk dört aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 18.72'lik bir zamı garantilediği anlamına geliyor. Ancak, enflasyonun mayıs ayında zirve yapması ve haziran itibarıyla hızla düşmesi bekleniyor.

Bu beklenti doğrultusunda, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 25-30 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor. "Emekli Yılı" kapsamında önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesi beklenirken, maaşların bütçe imkanlarına bağlı olarak ek bir artışla yükseltilmesi olasılığı da bulunuyor.

TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE ARTIŞLAR BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam, toplu sözleşme hükümlerine göre belirleniyor. İki yılda bir yapılan toplu sözleşmenin sonuncusu geçen yıl ağustos ayında gerçekleşti ve buna göre, 2024'ün ilk altı ayında memur ve memur emeklisine yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı.

İlk dört aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklisi için yüzde 3.72'lik bir fark oluştu. Tahminlere göre, ilk altı aylık enflasyon yüzde 25-30 aralığında olursa, enflasyon farkı yüzde 15'e çıkabilir. Bu durumda, ikinci altı ayda yapılacak yüzde 10'luk toplu sözleşme zammına yüzde 15 daha eklenecek ve memur kesiminin zam oranı yüzde 25'lere ulaşacak. Bu durumda en düşük memur emekli maaşı 18 bin 400 liraya, en düşük memur maaşı ise 41 bin liranın üzerine çıkacak.

DENGELENME SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Eğer enflasyon ilk altı ayda yüzde 25'e ulaşırsa, memur ve memur emekli maaş zammı yüzde 20'ler seviyesinde gerçekleşecek. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli maaş zammının düşük kalması nedeniyle ilave bir artış yapılmıştı. Bu tahminlere göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuzda memur ve memur emeklisinden daha yüksek bir zam alacağı görünüyor. Bu durumda, zam oranlarının eşitlenmesi tekrar gündeme gelebilir. Ancak, son karar hükümet tarafından verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNE YOĞUN İLGİ

Emeklilerin bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Zamlı ikramiyenin ilk bölümü Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmişti. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyelerin ise 1 hafta önce hesaplara yatması bekleniyor.